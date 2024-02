Luego de ser colocada en la cima del ranking de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, la tapatía Mariana Arceo se encuentra muy emocionada porque eso representa seguir firme en la meta de lograr el boleto a los Juegos de París 2024.

“Como un reconocimiento para mí misma, de saber que todo el trabajo vale la pena, que con todo y situaciones externas que he podido sobre llevar, me han llevado a la cima, y estoy disfrutando mucho el camino”.

Arceo logró el cuarto lugar en el Campeonato Internacional Challenger en El Cairo, y con 111 puntos espera que en un par de eventos más pueda calificar a los Olímpicos. “lo que faltaría es mejorar, tengo tres competencias y con que tenga dos muy buenas y no tener problemas. Estoy en buena posición y difícil de alcanzar, pero se puede mejorar y ahora tengo medio cuerpo en Juegos Olímpicos”. (Por Martín Navarro Vásquez)