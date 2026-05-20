Sin seguridad, sin iluminación, sin mantenimiento, abandonado por completo por el Ayuntamiento de Guadalajara, está en pésimas condiciones, es el mercadito municipal María A. Díaz en la colonia La Guadalupana, así lo denunció para Notisistema la locataria Laura Jiménez.

“Vinieron a pintarlo y lo dejaron bien feo, y yo tuve que, mira está bien pintadito porque yo pinté -Tu tuviste que invertirle- y luego los árboles yo los mando a podar -¿El Ayuntamiento no?- No. -Veo de esta lado la fachada como que quitaron letreros, pero ya no los volvieron a poner, ¿ni letrero tiene el Mercadito?- No tiene, es que todo lo tenemos que hacer nosotros -¿Por qué, el Ayuntamiento qué?- Pues sí vienen, pero no, dicen que nos van a ayudar, pero no nos ayudan y para hacer algo tenemos que meter reporte y hasta que nos den permiso para poder hacer el arreglo”.

El mercadito María Díaz está en graves problemas, el Ayuntamiento de Guadalajara debe atenderlo. (Por Gustavo Cárdenas)