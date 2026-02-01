La Fiscalía General de la República realizó cateos en seis inmuebles de Morelos y uno más en Querétaro, además de ejecutar órdenes de aprehensión contra alcaldes, exfuncionarios y empresarios presuntamente vinculados con delincuencia organizada.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las investigaciones surgieron por denuncias de extorsión y amenazas en municipios de la región oriente de Morelos.

Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan, e Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció el bloqueo de cuentas relacionadas con presuntos operadores del Cártel del Pacífico.