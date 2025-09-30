Literalmente es una alberca. Se trata de la primaria Emiliano Zapata, ubicada sobre la calle Paseo de los Alces en la colonia Las Liebres, en Tlaquepaque.

Ana Esparza, madre de familia, explica que cada año, cada temporal de lluvias, el patio central de la escuela se transforma en una alberca; el agua incluso invade las aulas.

“Bueno, tenemos ya varios años batallando con ese problema de que se inunda la escuela. Lo que nos explicaron es que los tubos de drenaje que pusieron en esa zona son insuficientes para la cantidad agua. Entonces es lo mismo: cada temporal se nos inunda la escuela, pero este año ha sido muchísimo más el problema porque como usted lo ve, el agua está hasta adentro de la escuela”.

Por el problema de las inundaciones en la primaria Emiliano Zapata, han suspendido clases varios días, hasta que el agua permite el ingreso de los menores. (Por Gustavo Cárdenas)