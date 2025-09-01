Un motociclista de aproximadamente 25 años perdió la vida la mañana de este martes al caer con su vehículo a un canal de aguas pluviales en la colonia Los Olivos, municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Vecinos reportaron la presencia de un cuerpo flotando junto a una motocicleta. Al llegar policías y paramédicos confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales y estimaron que tenía alrededor de dos horas de evolución cadavérica.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor habría perdido el control de la moto y cayó al fondo del canal, por lo que se descarta que sea una víctima más del temporal 2025. Bomberos realizaron la extracción del cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro metropolitano para su identificación oficial. (Por Edgar Flores Maciel)