Autoridades zapopanas alertan a la población a no dejarse engañar por un grupo de personas que caminan por la calles ofreciendo supuestas vacunas para mascotas, en una campaña de vacunación antirrábica supuestamente auspiciada por el gobierno.

Estas personas piden cuotas de recuperación después de inyectar a las mascotas, lo que pudiera poner en riesgo a perros y gatos.

A través de redes sociales han circulado imágenes de los supuestos brigadistas.

En la voz la directora de Protección Animal de Zapopan, Yamilé Lotfe, quien explica que no hay campañas vigentes en este momento.

“Están ofreciendo paquetes de desparasitaciones, vacunas, si lo pongo entre comillas porque no existe, contra garrapatas y pulgas, y vacunas contra otras enfermedades. Aquí el problema es que no son médicos veterinarios, ni siquiera se está aplicando lo que se debe de aplicar a cada animal”.

Advierten que el riesgo para los animales que reciben estas dosis puede ser desde intoxicación hasta la muerte. (Por Héctor Escamilla Ramírez)