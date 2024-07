A unos días de que el INE lleve a cabo la distribución de diputaciones plurinominales, la oposición advierte que de aprobarse una sobrerepresentación para Morena y sus aliados, la sociedad civil podría movilizarse, como explica la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

“¿Qué sucedería en el caso contrario? —Bueno, vamos a movilizar a los ciudadanos. —¿Movilizaría a los ciudadanos? —Sí”.

La ex aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, recordó que hay una tesis de la ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, en la que impulsa la distribución de curules de acuerdo al espíritu constitucional y no a la regla a rajatabla. Por su parte, el presidente de lo que queda del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el presidente López Obrador quiere agandallarse el Congreso.

“Por supuesto que sí. Vamos rumbo a una autocracia si siguen las cosas de esta manera. Dicen que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no va a hacer lo mismo que López Obrador, vamos a ver sí es cierto”. (Por Arturo García Caudillo)