La diputada local, Tonantzin Cárdenas, denuncia que personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco no reciben sus pagos mensuales a tiempo.

La legisladora aseguró que son alrededor de 60 trabajadores de la Comisión los que no reciben sus pagos de forma constante.

“Tengo entendido que son alrededor de 60 personas las que están por honorarios y eso lamentablemente tiende a ser la justificación que se les dice cuando no les llega la quincena que, si bien les llega el retroactivo, nunca en esta constante incertidumbre además de firmar contratos, me parece que es una vez al mes, no sabes si te va a llegar la siguiente el pago que ya trabajaste”.

Tonantzin Cárdenas reclamó que la situación de los trabajadores provoca que haya condiciones precarias de trabajo y reiniciar ciertos procesos, entre otros problemas. (Por Marck Hernández)