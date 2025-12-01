No hay, no existe un registro actualizado de las víctimas de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara y en el Estado de Jalisco, es la crítica que hace el Observatorio de Movilidad contra las autoridades estatales.

Enrique Dueñas Rodríguez, presidente del nuevo organismo, señala que existe un rezago y un olvido en las responsabilidades el Estado hacia con los afectados.

“Con el fin de poder contar con información confiable para la toma de decisiones, asimismo, diseñar e implementar un protocolo integral de atención y seguimiento y acompañamiento a las personas afectadas y sus familiares. Cuatro, es indispensable garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de las personas con discapacidad a una movilidad accesible, asegurando al menos el 25 por ciento de las unidades del servicio de transporte público de pasajeros cuente con adecuaciones que faciliten su desplazamiento”.

El Observatorio de Movidad exige que todas las unidades de transporte público cuenten con monitoreo GPS para casos de accidentes y atropellamientos. (Por Gustavo Cárdena)