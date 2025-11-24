El trato a los vehículos y las excesivas tarifas es otra de las constantes quejas de clientes de la zona restaurantera de la colonia Chapalita concretamente de avenida Guadalupe.

“El exceso de velocidad, se meten en sentido contrario, tapan las cocheras de los vecinos”.

“Pues ya al momento de retirarme del restaurante, me dicen ok su cobro es de 70 pesos. O sea todavía me van hacer el cobro del valet parking cuando anduvieron dando vueltas”.

La cereza en el pastel es que aparte de que los vehículos se dejan en la calle en la zona restaurantera de Chapalita la tarifa excede los 70 pesos y todavía piden propina. (José Luis Jiménez Castro)