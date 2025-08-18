Un nuevo caso de posible corrupción en la Policía Vial fue denunciado por un automovilista, quien señaló que dos elementos y un comandante le exigieron 4 mil pesos, luego de sufrir un percance la noche del domingo sobre la carretera a Chapala, a la altura de avenida Lázaro Cárdenas.

El conductor explicó que, debido a la intensa lluvia, la falta de señalética y el nulo balizamiento, su camioneta quedó encajada sobre una “cola de caimán” divisora de carriles.

En ese punto, los uniformados, a bordo de las unidades IV-007 y V-462, le indicaron que debía pagar 4 mil pesos para cubrir el costo de la grúa y evitar que su vehículo fuera enviado al corralón.

La grúa nunca llegó al lugar.

“Y todavía me dice: ‘y si quieres dejarnos algo nosotros’, porque según eso los 4 mil eran para la grúa, más aparte si quería dejarles algo como para ellas”.

Los policías le advirtieron que su seguro no cubriría los presuntos daños a la estructura vial, por lo que el automovilista accedió a entregar el monto en efectivo.

No recibió ticket ni comprobante por el supuesto servicio de arrastre. (Por Edgar Flores Maciel)