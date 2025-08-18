Un nuevo caso de posible corrupción en la Policía Vial fue denunciado por un automovilista, quien señaló que dos elementos y un comandante le exigieron 4 mil pesos, luego de sufrir un percance la noche del domingo sobre la carretera a Chapala, a la altura de avenida Lázaro Cárdenas.
El conductor explicó que, debido a la intensa lluvia, la falta de señalética y el nulo balizamiento, su camioneta quedó encajada sobre una “cola de caimán” divisora de carriles.
En ese punto, los uniformados, a bordo de las unidades IV-007 y V-462, le indicaron que debía pagar 4 mil pesos para cubrir el costo de la grúa y evitar que su vehículo fuera enviado al corralón.
La grúa nunca llegó al lugar.
“Y todavía me dice: ‘y si quieres dejarnos algo nosotros’, porque según eso los 4 mil eran para la grúa, más aparte si quería dejarles algo como para ellas”.
Los policías le advirtieron que su seguro no cubriría los presuntos daños a la estructura vial, por lo que el automovilista accedió a entregar el monto en efectivo.
No recibió ticket ni comprobante por el supuesto servicio de arrastre. (Por Edgar Flores Maciel)
Denuncian presunto acto de corrupción de agentes viales en carretera Chapala
Un nuevo caso de posible corrupción en la Policía Vial fue denunciado por un automovilista, quien señaló que dos elementos y un comandante le exigieron 4 mil pesos, luego de sufrir un percance la noche del domingo sobre la carretera a Chapala, a la altura de avenida Lázaro Cárdenas.