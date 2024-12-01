La Fiscalía General de la República aseguró más de 200 mil litros de combustible robado durante un cateo efectuado en el fraccionamiento Los Sauces, de Tlajomulco.

El operativo se originó tras un reporte del C4, que alertó sobre la presencia de pipas sospechosas dentro de un predio.

En el sitio fueron localizadas diversas pipas cargadas con combustible presuntamente robado.

El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, sin que se reporten detenidos.