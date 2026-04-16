El colectivo ambiental Un Salto de Vida denunció que el CUTonalá, de la UdeG, continúa con la construcción de un estacionamiento en las inmediaciones del humedal Las Rusias, pese a señalamientos de irregularidades y mesas de diálogo.

La agrupación acusó que las autoridades universitarias reconocieron no contar con permisos de la Conagua ni del Ayuntamiento de Tonalá, además de carecer de un proyecto ejecutivo y de una Manifestación de Impacto Ambiental.

También señalaron que la obra contraviene el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que clasifica la zona como Área de Conservación Ecológica, además de generar afectaciones hidrológicas.

Ante esta situación, el colectivo solicitó la intervención de la Profepa y de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Tonalá para iniciar un proceso legal por posibles daños ambientales. (Por Marck Hernández)