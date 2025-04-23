La ex secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández asumió el cargo como presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, así lo informó la lideresa morenista, Luisa María Alcalde,

“Ya instalamos la mesa de Alianzas. ¿Cuál es nuestra idea? Que Citlali nos pueda ayudar a darle seguimiento permanente a esta mesa de alianzas. Y también, ya nombrada como presidenta de la Comisión de Elecciones, pues ayudar en todo el proceso interno”.

Por su parte, Hernández Mora, expresó.

“Pues he decidido aceptar esta honrosa invitación y hace un rato el Comité Ejecutivo Nacional, a quien agradezco profundamente, ha tomado esta decisión de manera unánime y a partir de hoy me sumo a estos trabajos”. (Por Arturo García Caudillo)