La situación empeora, ya no solo son malos olores y suciedad en el agua potable, ahora son colonias de la Zona Metropolitana donde no hay líquido en las tuberías, no hay agua.

Así lo reporta para Notisistema la señora Sofía Unarrez, habitante de Loma Bonita, límites entre Zapopan y Tlaquepaque, quien denuncia que han pasado días completos sin una sola gota de servicio.

“No tenemos agua, nada de agua desde hace como casi un mes, los que tenemos cisterna, pues ahí corremos con suerte porque nos dura un poquito más el agua, pero ahorita de plano ya tenemos una semana exactamente que ya a muchos ya se nos acabó el agua. Los que no tienen cisterna, pues ellos son los que sufren más porque ya tienen casi el mes ya y pues no sabemos o sea se han dejado los reportes desde un principio tanto los del agua sucia como los que les llega poquita como a los que no nos llega nada”.

Avenida Tabachines, y las calles Río Apozolco y Río Tequila son parte del polígono que padece por la falta de agua potable. (Por Gustavo Cárdenas)