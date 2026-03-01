Cuatro hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el motín y fuga registrados el 22 de febrero en el penal de Puerto Vallarta, hechos que dejaron un custodio muerto y otro herido, informa la Fiscalía de Jalisco.

Los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio, evasión de presos, daños y delitos contra autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque comenzó cuando sujetos armados a bordo de un vehículo dispararon contra los custodios en el acceso al reclusorio.

Al mismo tiempo, al interior del penal se registró un motín que permitió a los imputados intentar escapar a bordo de dos vehículos.

Durante la huida, atropellaron a los guardias, lo que provocó la muerte de uno de ellos, además de causar daños a cuatro vehículos oficiales.

Los cuatro hombres, quienes ya se encontraban recluidos, fueron recapturados tras un operativo.

Un juez les dictó prisión preventiva oficiosa por un año y ordenó su traslado a un penal de alta seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)