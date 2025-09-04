Por más increíble que parezca, ahora ya se puede comprar pólvora hasta por Mercado Libre, confirma sorprendido el presidente de la Unión de Pirotécnicos de Jalisco, Miguel Zamora.

“Llegó un cliente a nuestro taller y le dimos el precio de unos crisantemos, es un producto que se debe tronar con gente experta, y el señor nos dijo que 180 pesos más barato se lo daban en Mercado Libre. De veras yo no lo creía y hasta que nosotros empezamos a meternos a Mercado Libre y, efectivamente”.

El presidente de los pirotécnicos indicó que, más allá de la competencia desleal, el riesgo que representa el manejo de pirotecnia por manos inexpertas puede desembocar en una tragedia. (Por José Luis Jiménez Castro)