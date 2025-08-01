Pese a que se degradó a tormenta tropical, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que “Lorena”, la cual provoca lluvias y nubosidad en Baja California Sur, continuará con un desplazamiento muy lento, el cual se contempla dure por lo menos cuatro días, explica su director, Fabián Vázquez Romaña.

“Inclusive desde el día de hoy hasta el punto más cercano que va a tener frente a la costa de Baja California Sur, ahí cerca de Punta Eugenia, es el día domingo por la mañana. Entonces son varios días que se va a estar desplazando sobre esta región del océano Pacífico y a pesar de que sus vientos ya no van a ser tan intensos y que se va a mantener como tormenta tropical y posteriormente una depresión tropical, todavía vamos a tener rachas de vientos de 80 km por hora”.

“Lorena” afecta a Baja California Sur y continúa su desplazamiento hacia la costa de Sonora.

Vázquez Romaña pide no bajar la guardia porque la lluvia acumulada provocará la crecida de ríos. (Por Gricelda Torres Zambrano)