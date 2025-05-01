En el primer año de gobierno de Donald Trump, autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 160 mil 192 mexicanos, lo que equivale a un promedio diario de 439 personas.

De acuerdo con el informe Monitor de Vuelos de ICE 2026, México se mantiene como la nacionalidad con mayor número de expulsiones, por encima de países como Guatemala, Honduras, Venezuela y Cuba.

Pese al endurecimiento de la política migratoria, el reporte señala una reducción de 22.3 por ciento en comparación con 2024, cuando se registraron más de 206 mil deportaciones de mexicanos.