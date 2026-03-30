El peso mexicano se mantuvo por encima de las 18 unidades por dólar, aunque registró una ligera apreciación de 0.02 por ciento, para ubicarse en 18.12 pesos.

La moneda continúa presionada por la incertidumbre geopolítica y las expectativas en torno a la política monetaria, así como por el contexto previo a la revisión del T-MEC.

Analistas prevén que el tipo de cambio enfrente una fase de resistencia en los próximos días, influido por factores externos y el entorno económico internacional.