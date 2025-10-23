El derrame de hidrocarburos en el Río Pantepec-Tuxpan, derivado de las lluvias que azotaron al norte de Veracruz, está contenido asegura la Secretaría de Marina, tras activar el Plan Nacional de Contingencias Nivel III.

La dependencia informó este jueves que, en coordinación con Pemex, autoridades locales, empresas privadas y la Marina, se han instalado 22 barreras con un aproximado de mil 970 metros en las bocas de los esteros de Zapotal Zaragoza, Quinta Las Puertas, Casa Blanca, Tenechaco, Palma Sola, Tumilco, La Calzada, Tampamachoco y Jácome.

Hasta el momento, se llevan recolectados por lo menos 345 mil litros de hidrocarburos.