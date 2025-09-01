Tras las recientes inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cazones, habitantes de varias colonias de Poza Rica, Veracruz, reportan la aparición de gusanos entre el lodo y el agua estancada que aún permanecen en las calles.

Habitantes de zonas como Palma Sola señalan la presencia de los llamados “gusanos cola de rata”, larvas que proliferan en ambientes con alta humedad y materia orgánica en descomposición.

Su aspecto causa alarma, y aunque no son parásitos directos, su presencia representa un riesgo sanitario, ya que pueden transmitir bacterias o provocar infecciones si entran en contacto con el cuerpo a través de heridas o alimentos contaminados.