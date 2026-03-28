Amaneció derribado el Monumento del Venado, símbolo de la comunidad wixárrika en el municipio de Bolaños, en un contexto de creciente tensión social.

El hecho ocurre tras la aprobación en el Congreso de Jalisco del cambio de régimen electoral hacia “usos y costumbres”, proceso que genera inconformidad entre sectores de la población mestiza.

Habitantes señalan falta de información y ausencia de diálogo por parte de las autoridades sobre los alcances de esta transición, lo que incrementa la incertidumbre y las protestas en la región.