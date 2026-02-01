El Gobierno de Jalisco informó que la zona del Parque Agua Azul será la estación principal en la capital del Estado del tren de pasajeros México–Guadalajara, proyecto federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este punto se integrará con la Línea 5 del transporte público proveniente del Aeropuerto, que entrará en operación a finales de mayo, así como con otros sistemas como el Macrobús y el Tren Ligero.

La interconexión busca facilitar la movilidad en la metrópoli y consolidar un nodo estratégico de transporte.

Autoridades afinan los detalles técnicos del proyecto ferroviario y su trazo de ingreso a la ciudad.