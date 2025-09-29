El desabasto de medicamentos también está afectando a los hospitales de Pemex, sin embargo, insiste la presidenta Claudia Sheinbaum, esta es culpa de las farmacéuticas incumplidas.

“Se está haciendo un programa igual que en el resto de los hospitales del IMSS Bienestar, para que pueda haber el abasto de medicamentos, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. Que por cierto, hay 85 por ciento de abasto y Las Rutas de la Salud han funcionado, y el esquema de distribución de medicamentos ha cambiado por completo el esquema de abastecimiento y de la cantidad de medicamentos que tienen los centros de salud y los hospitales. Y en el caso de los oncológicos también. Y los medicamentos que faltan en el IMSS, en el ISSSTE y en el IMSS Bienestar y en Pemex, tienen que ver con este problema que presentamos la semana pasada de muchas farmacéuticas que no han cumplido con sus contratos”.

Por cierto, la carencia de medicinas e insumos ha llevado a los médicos y enfermeras de la petrolera a poner de su bolsillo para cubrir las necesidades de sus pacientes. (Por Arturo García Caudillo)