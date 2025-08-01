La temporada de lluvias 2025 será recordada como una de las más copiosas de los últimos años, ya que ha sido superior entre un 30 y 40 por ciento del promedio, indica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.

“Fácilmente el 90 por ciento del estado ha esta con lluvias superiores al promedio, sobre todo Ciénega, Altos de Jalisco, algunos puntos del Centro y del Norte del estado con lluvias que han excedido entre un 30 y un 40 por ciento los promedios. Así que de manera general diríamos que ha sido un temporal, bueno”.

Jalisco ha tenido un buen temporal, permitiendo por ejemplo la recuperación del campo y del Lago de Chapala, pero también inundaciones en zonas urbanas y un saldo de 19 muertos. Terminará en la primera quincena de octubre. (Por Gricelda Torres Zambrano)