La Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco desactivó esta mañana las precontingencias atmosféricas en las estaciones de Monitoreo de Santa Fe, Santa Anita y Miravalle, que provocaron ayer una contingencia ambiental por la mala calidad del aire.

Los indices llegaron a 152 puntos IMECA en la estación Santa Fe. mientras que la esatación Santa Anita presenta esta mañana 103 puntos IMECA.

La SEMADET advierte que hay mala calidad del aire en el sur del Área Matropolitana.