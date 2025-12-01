Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, en coordinación con Bomberos del municipio, lograron inmovilizar 300 kilogramos de pólvora en los diversos operativos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Estas acciones se han desplegado en tianguis, mercados, comercios y en la vía pública, con el objetivo de detectar y retirar la venta y almacenamiento de pirotecnia y pólvora, buscando reducir riesgos de accidentes, incendios y afectaciones al entorno.