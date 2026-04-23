Una falsa alerta sobre un supuesto artefacto explosivo en las inmediaciones del Palacio Federal, ubicado en Paseo Alcalde y Juan Álvarez, en la Zona Centro de Guadalajara, generó el desalojo de cientos de personas y un amplio despliegue de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, una llamada advertía sobre un vehículo con explosivos, lo que movilizó a elementos de seguridad, binomios caninos y personal especializado.

La situación obligó a evacuar a trabajadores y ciudadanos que se encontraban en el inmueble realizando trámites.

Una vez concluida la inspección, las actividades en el edificio se reanudaron de manera normal. (Por Edgar Flores Maciel)