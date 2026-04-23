Una falsa alerta sobre un supuesto artefacto explosivo en las inmediaciones del Palacio Federal, ubicado en Paseo Alcalde y Juan Álvarez, en la Zona Centro de Guadalajara, generó el desalojo de cientos de personas y un amplio despliegue de cuerpos de emergencia.
De acuerdo con los reportes preliminares, una llamada advertía sobre un vehículo con explosivos, lo que movilizó a elementos de seguridad, binomios caninos y personal especializado.
La situación obligó a evacuar a trabajadores y ciudadanos que se encontraban en el inmueble realizando trámites.
Una vez concluida la inspección, las actividades en el edificio se reanudaron de manera normal. (Por Edgar Flores Maciel)
Desalojan Palacio Federal de GDL por amenaza de explosivos
Una falsa alerta sobre un supuesto artefacto explosivo en las inmediaciones del Palacio Federal, ubicado en Paseo Alcalde y Juan Álvarez, en la Zona Centro de Guadalajara, generó el desalojo de cientos de personas y un amplio despliegue de cuerpos de emergencia.