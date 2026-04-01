Habitantes de la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara, denunciaron la falta de atención del Ayuntamiento ante múltiples reportes por la acumulación de basura y objetos en la vía pública, en el cruce de las calles Hacienda Cedros y Hacienda en Zenzontla.

Los colonos señalaron que personas de algunas viviendas utilizan banquetas y calles para almacenar grandes cantidades de artículos, en su mayoría desechos como lavadoras descompuestas, cartón, plástico y materiales reciclables, lo que afecta el entorno y la movilidad en la zona.

Indicaron que han presentado diversos reportes ante la autoridad municipal sin obtener respuesta.

Advirtieron además que, ante la próxima temporada de lluvias, esta situación podría generar inundaciones y problemas mayores en el área, por lo que reiteraron el llamado a la intervención de las autoridades para limpiar y, en su caso, sancionar estas prácticas. (Por Edgar Flores Maciel)