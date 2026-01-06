A cuatro días de iniciar 2026, Jalisco reportó la desaparición de cinco adolescentes de entre catorce y quince años en la colonia Buenavista, en Ixtlahuacán de los Membrillos.

La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco confirmó que dos jóvenes fueron vistos por última vez el tres de enero y otros tres el cuatro de enero.

Aunque no se ha establecido si existía relación entre ellos, las autoridades señalaron coincidencias en edad, zona y fechas, por lo que reforzaron la vigilancia en el área.

Las fichas oficiales de búsqueda ya fueron difundidas con datos físicos y señas particulares para apoyar su localización.