Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, que no existe posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en nuestro país, ni siquiera por haber designado a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas o al fentanilo como arma de destrucción masiva.

“Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos un artículo, unos párrafos al artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía y también en el artículo diecinueve y al mismo tiempo manifestamos al Gobierno de los Estados Unidos nuestro deseo de colaboración, de cooperación, de que no llegue droga a Estados Unidos, pero también con responsabilidad compartida. A ellos les toca una parte y a nosotros otra parte”.

Por ello, además de los principios que rigen la política exterior de nuestro país, se ha privilegiado el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, incluso cuando hay desacuerdo. (Por Arturo García Caudillo)