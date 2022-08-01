Cuatro personas, entre ellas dos hombres relacionados con la investigación por el asesinato de una familia en la colonia Medrano de Guadalajara, fueron reportadas como desaparecidas a inicios de esta semana.

Entre los desaparecidos están dos hombres detenidos por la Fiscalía de Jalisco el pasado viernes durante un cateo en un taller mecánico cercano al lugar donde fueron hallados los cuatro cuerpos. Ambos quedaron en libertad el lunes y fueron recogidos por sus familiares en las instalaciones de la calle 14.

De acuerdo con testimonios, al circular por la avenida Gobernador Curiel, en el cruce con Lázaro Cárdenas, sujetos armados les cerraron el paso y los privaron de la libertad. Desde entonces se desconoce su paradero.

La Fiscalía Estatal emitió un comunicado en el que asegura trabajar en la localización de las víctimas. Ayer, familiares de los desaparecidos acudieron a Casa Jalisco para exigir resultados y su pronta aparición con vida. (Por Edgar Flores Maciel)