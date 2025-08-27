Es un mito, y uno equivocado: envejecer no es sinónimo de enfermedad. Esto lo asegura el doctor David Leal Mora, de los Hospitales Civiles de Guadalajara, al explicar que las personas de la tercera edad pueden y deben tener una salud fuerte y satisfactoria; para ello se necesita trabajo y disciplina.

“La salud física, desde luego tenemos un problema grave con el control de las enfermedades crónico-degenerativas y, además, después de los 70 años se incrementa la presencia de los síndromes geriátricos. Las enfermedades crónico-degenerativos: diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, realmente no son enfermedades de la vejez, son enfermedades que se presentan generalmente en la edad ya madura”.

Los especialistas señalan que, así como la salud física, es básico que las personas de la tercera edad tomen terapia y atención psicológica para gozar de buena salud. (Por Gustavo Cárdenas)