Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que todas las filiales de Pemex desaparecerán y sólo tres o cuatro sobrevivirán, entre ellas las que enviaba petróleo a Cuba.

“Y también esa filial de Pemex era una de las filiales que exportaba a Cuba combustible. Se cambió recientemente de nombre porque prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex, son 40 filiales, entonces van a quedar como tres o cuatro, nada más. Por ejemplo, la que produce fertilizantes, está otra que ayuda a exportación además de Pemex Internacional, que esa también se queda. Y se le puso el nombre de ‘Servicios Logísticos’. No solamente es la exportación y lo que tiene que ver con Gasolineras del Bienestar, sino también tiene otras actividades relacionadas con la logística de la distribución de los combustibles”.

Para ello se va a presentar una reforma legal, de forma que las filiales queden integradas en la estructura de Pemex, de la misma forma en que se integraron las subsidiarias. (Por Arturo García Caudillo)