Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que todas las filiales de Pemex desaparecerán y sólo tres o cuatro sobrevivirán, entre ellas las que enviaba petróleo a Cuba.
“Y también esa filial de Pemex era una de las filiales que exportaba a Cuba combustible. Se cambió recientemente de nombre porque prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex, son 40 filiales, entonces van a quedar como tres o cuatro, nada más. Por ejemplo, la que produce fertilizantes, está otra que ayuda a exportación además de Pemex Internacional, que esa también se queda. Y se le puso el nombre de ‘Servicios Logísticos’. No solamente es la exportación y lo que tiene que ver con Gasolineras del Bienestar, sino también tiene otras actividades relacionadas con la logística de la distribución de los combustibles”.
Para ello se va a presentar una reforma legal, de forma que las filiales queden integradas en la estructura de Pemex, de la misma forma en que se integraron las subsidiarias. (Por Arturo García Caudillo)
Desaparecerán la mayoría de las filiales de Pemex: Sheinbaum
Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que todas las filiales de Pemex desaparecerán y sólo tres o cuatro sobrevivirán, entre ellas las que enviaba petróleo a Cuba.