Elementos de la Policía de Jalisco, Policía Metropolitana, Guardia Nacional y la Comisaría de Tonalá detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Paperos”, durante un operativo realizado en la colonia Prados de la Cañada, en Tonalá.

La movilización se llevó a cabo tras reportes ciudadanos relacionados con robos y consumo de drogas en las inmediaciones de planteles escolares.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan “N”, de 30 años; Jorge “N”, de 44; y Angélica “N”, de 40 años.

Durante el despliegue, en el que participaron unidades aéreas y binomios caninos, las autoridades aseguraron más de 100 dosis de aparente crystal, marihuana y piedra base. Parte de la droga estaba oculta en bolsas de frituras.

También fueron decomisadas 30 pipas de vidrio.

De acuerdo con las autoridades, la presunta banda operaba desde una finca ubicada en el cruce de las calles Cañada del Rosal y Cañada Oriente.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)