Desarrolladores del edificio de departamentos en Clouthier y Tepeyac, construcción que genera inconformidad entre vecinos de la colonia Chapalita de Occidente por la apertura de una calle cerrada para dar salida a su estacionamiento, afirman que cuentan con una suspensión que les otorgó un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa que les permitía la apertura de la calle.

Francisco Pulido, abogado de la constructora Redcab, responsable de la obra, señaló además que ellos fueron víctimas de extorsión de un representante vecinal, supuestamente llamado Ernesto:

“Les pidió, en aquel entonces que le facilitaran dos unidades habitacionales; esto es, dos departamentos con el objetivo de que no se les perturbara, entre comillas, en su obra. En aquel momento, los señores directivos de Redcab no hicieron nada a cuenta que consideraron pues que era solamente una palabrería”.

Sobre la violación del plan parcial de la zona por parte del edificio, pues se construyeron nueve pisos y no los cuatro máximos autorizados, el litigante señaló que eso fue responsabilidad de Obras Públicas de Zapopan por haber autorizado la obra. (Por Héctor Escamilla Ramírez)