Después de varios meses en los que recibió toda clase de presiones debido a que se atrevió a criticar el contenido de los nuevos libros de texto, la maestra Adela Ramos finalmente abandonó Morena para unirse al PAN.

“Yo no me puedo quedar en donde no hay libertad de expresión, donde hoy sólo hay opresión y represión, discriminación, violencia de género, violencia política, ya que han rebasado los límites y siendo congruente a mis convicciones sé que a México se le defiende de pie, no de rodillas”.

De esta forma, y luego que el clavadista Rommel Pacheco dejara las filas panistas para enrolarse con Morena, el partido en el poder se mantendrá con 201 diputados y el PAN con 113. (Por Arturo García Caudillo)