El desbordamiento de dos ríos y el desgajamiento de un cerro provocó que dos niños fueran arrastrados por una corriente en la comunidad Nuevo Paraíso, municipio de La Concordia, en la Sierra Madre de Chiapas, afortunadamente ambos fueron rescatados con vida. En Tapachula se reportó el desbordamiento del río Texcuyuapan.

Las lluvias generadas por un canal de baja presión y la onda tropical 31 provocaron lluvias intensas así como el crecimiento de los ríos Negrito y Custepec.

Aunado a esto, un cerro se derrumbó pero se desconoce si hay casas afectadas o solo daños en caminos que comunican a Nuevo Paraíso, donde viven unas 800 personas.