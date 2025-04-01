El pleno del Senado de la República aprobó los nombramientos de 18 familiares, activistas y especialistas que serán consejeros honorarios del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuya duración en el cargo será por tres años, sin posibilidad de reelección y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.

Durante la sesión ordinaria se aprobaron los nombramientos de estas personas que rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es organismo gubernamental que tiene la responsabilidad de coordinar acciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en México.