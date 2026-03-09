El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, señaló que uno de los factores que han provocado el suministro de agua sucia y con mal olor en varias colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara está relacionado con descargas irregulares en canales del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

“Uno de los motivos por los que hemos estado teniendo mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, es porque existen tanto particulares como públicos que tienen, pues digamos que están tirando aguas irregulares a canales del SIAPA”.

Lemus adelantó que la Secretaría General de Gobierno sostuvo una reunión con la Comisión Estatal del Agua, el SIAPA y algunos municipios relacionados con estas prácticas. Aunque no precisó cuáles fueron, advirtió que se aplicarán sanciones y se procederá a clausurar las tomas clandestinas detectadas. (Por Edgar Flores Maciel)