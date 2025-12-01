El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que durante la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó apoyo económico del gobierno federal para impulsar proyectos hídricos que mejoren el abastecimiento y la calidad del agua en la entidad.

El mandatario explicó que presentó por escrito la propuesta de ampliación de la planta potabilizadora número uno (PP1) en Guadalajara, así como la construcción de un nuevo acueducto Guadalajara–Chapala, obras que buscan fortalecer el suministro del vital líquido.

“Lo que estamos planteando es una aportación federal, una tercera parte de aportación federal en ambos proyectos hídricos, y que el restante lo podamos pagar desde el gobierno del estado de Jalisco con un programa multianual de financiamiento”.

Lemus indicó que ambos proyectos requerirían una inversión aproximada de 13 mil 500 millones de pesos. Añadió que en los próximos días se reunirá con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, para presentarle formalmente las iniciativas. (Por Edgar Flores Maciel)