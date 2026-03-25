Para el encuentro del repechaje Mundialista de este jueves entre Jamaica y Nueva Caledonia en el estadio Guadalajara, el aficionado podrá llegar en su automóvil al estacionamiento como normalmente lo hace en los juegos de Chivas, informó el presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien descarta un colapso vial, al considerar que este partido es más fácil de manejar que un clásico.

“Es un estadio que siempre se está manejando al 80, 90, 100%. Entonces, creo que no había necesidad de fastidiar al aficionado. Creo que nuestras pruebas son otras las que estamos queriendo hacer. Esta es un juego importante, pero en general, yo les diría que es mucho más fácil un partido como éste que un clásico Chivas-Atlas, Chivas-América, ¿no? Cuando tú tienes, pues esa rivalidad, esa afición que es más pesada que un partido como el de hoy.”

Como principal novedad para este encuentro, se activará el servicio “Ride al Estadio”, mediante el cual el aficionado será trasladado en autobuses que estarán saliendo desde las 18:30 horas en Plaza del Sol, la Gran Plaza, Plaza Galerías y Titanes.

Para recibir este servicio, las personas deberán registrarse previamente en Boleto Móvil. (Por Manuel Trujillo Soriano)