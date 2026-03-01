Colectivos LGBT, feministas y comerciantes informales se manifestaron durante la reinauguración del Parque de la Revolución en Guadalajara, donde bloquearon momentáneamente la avenida Juárez.

Los inconformes exigieron que se les permita regresar al espacio público, del cual fueron retirados hace casi un año debido a los trabajos de rehabilitación.

La protesta se desarrolló en el marco de la reapertura del lugar, lo que generó afectaciones viales temporales en la zona centro de la ciudad.