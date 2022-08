Aunque la recaudación ha sido buena, descarta el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la posibilidad de reducir la actual tasa de impuestos.

“Idealmente lo mejor es bajar los impuestos lo más que se pueda, sin embargo, esta administración ya bajó el IVA en la frontera norte a la mitad, para igualarlo al Impuesto sobre Ventas que hay en la frontera sur de Estados Unidos. Y también bajó el ISR, Impuesto Sobre la Renta, igual a la mitad. El compromiso del presidente es no hacer cambios en las tasas de impuestos, no aumentar, no crear nuevos impuestos, pero eso conlleva también que todo el resto de recursos los estamos usando productivamente. Entonces los tasas están donde están”.

Además, agregó, ya se ha hecho un gran esfuerzo presupuestal reduciendo el precio de las gasolinas en la frontera y subsidiando los combustibles en el resto del país. (Por Arturo García Caudillo)