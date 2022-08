Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy envió una carta al presidente Biden para manifestar su postura en torno a las quejas del gobierno estadounidense sobre posibles violaciones de México al TMEC.

“Ahora que hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden, sobre este tema, a manera muy respetuosa. ¿Saben qué dice la carta? ¿Sí? ¿Quieren un adelanto? De que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad”.

Tenemos que cuidar, insistió, la relación bilateral, pero no dejar que traten a México como si fuera colonia. (Por: Arturo García Caudillo)