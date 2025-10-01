En la Ciudad de México no hay anarquía pese a los actos vandálicos que ocurren en cada marcha y sin importar la agresión que sufrieron este jueves integrantes de la policía capitalina, asegura el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

“Lo importante es que el gobierno siempre actúa con mucha tolerancia, y lo mismo hizo el Gobierno Federal que el Gobierno estatal, seguramente por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero se actuó con mucha tolerancia a pesar de los signos de provocación de algún sector, que yo estoy seguro que no son universitarios. —No hay anarquía. —No, no hay anarquía, es un signo de tolerancia nada más, y de expresión”.

Sin embargo, sí reconoció que es preocupante que haya este tipo de expresiones de violencia y hay que tener cuidado con ellas. (Por Arturo García Caudillo)