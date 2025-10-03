Marcela Zárate Llamas fue designada presidenta del Tribunal Electoral de Jalisco para un periodo de dos años, en relevo de Manuel Rodríguez Murillo.

La toma de protesta de Zárate se realizó en el Museo Cabañas, con la presencia de representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial.

La nueva titular aseguró que el Tribunal fortalecerá la democracia y garantizó que su actuación será conforme a la ley y en beneficio de la ciudadanía.