La dirigencia de Morena en Jalisco, encabezada por Érika Pérez, negó haber respaldado al alcalde de Tequila, Diego “N”, quien actualmente se encuentra detenido por presuntos delitos de secuestro, delincuencia organizada y extorsión.

La dirigente estatal explicó que no formaba parte de la dirigencia del partido cuando se definió la candidatura del hoy alcalde, por lo que rechazó que exista un respaldo político de la actual dirigencia hacia su persona.

“Muchas de las veces se escoge al perfil y después, ya estando en el gobierno obviamente hay personas que hacen mal uso y es por eso que debemos estar al pendiente de lo que sucede. No nos excusamos, pero yo no estuve en la elección de las candidaturas del proceso pasado. Nadie ha defendido al presidente de Tequila por los supuestos señalamientos que se le hacen”.

Pérez añadió que su relación con el exalcalde de Tequila fue únicamente institucional, derivada de que ambos pertenecían al mismo partido, y afirmó no tener un vínculo personal o político más allá de ello. (Por Marck Hernández)