Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum, que retomará alrededor de 200 concesiones mineras que actualmente están en manos de particulares.

“Estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado Mexicano, de concesiones que se tenían. Entonces, pues porque no estaban en producción, entonces, si no están en producción, mejor que se regresen. Ellos mismos voluntariamente las devuelven, no hay ningún acto de la autoridad, sino que de manera voluntaria se regresan. A petición, obviamente, es como el agua, si no estás usando tu concesión de agua, pues regrésala, para que no quede concesionado ese pedazo de tierra para la minería”.

En cuanto a los minerales críticos o tierras raras y su explotación, aclara que el Estado Mexicano no va a entregar ninguna concesión ni tampoco se entrará a un proceso extractivista. (Por Arturo García Caudillo)